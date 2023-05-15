Молдова планує вийти з міжпарламентської асамблеї СНД

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив 15 травня, що він ініціює процедуру, яка дозволить вийти з міжпарламентської асамблеї СНД і стане першим кроком до повного виходу країни з організації.

Відповідні слова Гросу наводить молдовське видання Newsmaker.

“Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови із Міжпарламентської асамблеї СНД”, – сказав Гросу.

За його словами, це дасть змогу “зробити перший крок для виходу зі Співдружності”.

Гросу додав, що це рішення обговорив із громадянами, парламентською фракцією партії “Дія та солідарність” (PAS) та президентом Молдови Маєю Санду.

Спікер планує повідомити про свою ініціативу прем’єр-міністра Доріна Речана і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

“Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою”, – заявив Гросу.