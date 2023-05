Содом был уничтожен метеоритом, считают археологи Телль эль-Хаммама » Лучшие частные школы в Америке Из общего количества школ в США, на частные бординговые школы приходится примерно четвертая часть. Несмотря на высокую стоимость обучения в частных школах, многие родители стараются устроить своих детей именно туда. Среднее образование в Америке играет важную роль, его качество и уровень полученных знаний влияет на возможность поступить в престижный университет, получить стипендию и хорошее, перспективное образование. Почему так популярны частные школы? В среднем частные школы в США для иностранного ребенка примерно на 20% дороже государственных. Обучение (без проживания) здесь стоит 13-16 тысяч долларов в год. Однако их популярность растет как среди иностранцев, так и среди местных жителей, и на то есть объективные причины: высокий уровень подготовки

небольшие классы

материально-техническая база

будущие перспективы Муниципальные школы зависят от государственного финансирования, они не могут похвастаться солидным материально-техническим оснащением в отличие от частных заведений. Небольшое количество учащихся в классе говорит о том, что ребенку будет уделено больше внимания. Эти школы дают широкий спектр знаний, предлагают больше внеклассных занятий. Значительное внимание уделяется всестороннему развитию. Почему стоит выбрать образование в США? Американская система образования является уникальной и показывает достойные результаты многие десятки лет. Выдающиеся школы, высокие стандарты к получению знаний и престижность — признаны во всем мире. Дипломы и сертификаты, полученные в США имеют вес в любой стране. Среди лучших частных школ Америки: Paris Saint-Germain Academy USA Pro Dwight School North Broward Preparatory School The Dallas International School THINK Global School International School of Los Angeles Windermere Preparatory School Fairfax Christian School The Brook Hill School The Village School Частное среднее образование в США является залогом успешной карьеры на международном уровне. Высокие академические способности, полученные в США открывают возможность учится в престижных мировых ВУЗах. Жизнь в США Америка является многокультурной и мультинациональной страной. Здесь проживают люди с различным уровнем достатка. Общество лояльно к иностранцам, поэтому здесь комфортно чувствуют себя в том числе и зарубежные студенты. Здесь легко найти друзей со всего мира и завести много полезных знакомств.