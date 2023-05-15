Лучшие частные школы в Америке

Из общего количества школ в США, на частные бординговые школы приходится примерно четвертая часть. Несмотря на высокую стоимость обучения в частных школах, многие родители стараются устроить своих детей именно туда.
Среднее образование в Америке играет важную роль, его качество и уровень полученных знаний влияет на возможность поступить в престижный университет, получить стипендию и хорошее, перспективное образование.
Почему так популярны частные школы?
В среднем частные школы в США для иностранного ребенка примерно на 20% дороже государственных. Обучение (без проживания) здесь стоит 13-16 тысяч долларов в год. Однако их популярность растет как среди иностранцев, так и среди местных жителей, и на то есть объективные причины:
- высокий уровень подготовки
- небольшие классы
- материально-техническая база
- будущие перспективы
Муниципальные школы зависят от государственного финансирования, они не могут похвастаться солидным материально-техническим оснащением в отличие от частных заведений. Небольшое количество учащихся в классе говорит о том, что ребенку будет уделено больше внимания. Эти школы дают широкий спектр знаний, предлагают больше внеклассных занятий. Значительное внимание уделяется всестороннему развитию.
Почему стоит выбрать образование в США?
Американская система образования является уникальной и показывает достойные результаты многие десятки лет. Выдающиеся школы, высокие стандарты к получению знаний и престижность — признаны во всем мире. Дипломы и сертификаты, полученные в США имеют вес в любой стране. Среди лучших частных школ Америки:
- Paris Saint-Germain Academy USA Pro
- Dwight School
- North Broward Preparatory School
- The Dallas International School
- THINK Global School
- International School of Los Angeles
- Windermere Preparatory School
- Fairfax Christian School
- The Brook Hill School
- The Village School
Частное среднее образование в США является залогом успешной карьеры на международном уровне. Высокие академические способности, полученные в США открывают возможность учится в престижных мировых ВУЗах.
Жизнь в США
Америка является многокультурной и мультинациональной страной. Здесь проживают люди с различным уровнем достатка. Общество лояльно к иностранцам, поэтому здесь комфортно чувствуют себя в том числе и зарубежные студенты. Здесь легко найти друзей со всего мира и завести много полезных знакомств.
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