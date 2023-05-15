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Франція надасть Україні десятки бронемашин та легких танків

Франція надасть Україні десятки бронемашин та легких танків

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна забезпечить декілька батальйонів українських військ десятками бронемашин та легких танків.

Про це французський лідер заявив після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, інформує BFMTV.

Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

“Готуються нові поставки, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші та найнагальніші потреби України”, – сказав Макрон.

В Офісі президента України зазначили, що найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.

15 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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