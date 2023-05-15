Франція надасть Україні десятки бронемашин та легких танків

Про це французський лідер заявив після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, інформує BFMTV .

Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

“Готуються нові поставки, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші та найнагальніші потреби України”, – сказав Макрон.

В Офісі президента України зазначили, що найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.