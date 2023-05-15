Британський генерал пояснив, чому Україні необхідно перемогти РФ у 2023 році

Про це із посиланням на Times Radio повідомляє The Guardian.

За словами колишнього начальника генерального штабу Великої Британії, якщо Україні не вдасться деокупувати захоплені РФ території, то Київ ризикує втратити підтримку Заходу.

«Якщо Україна збирається звільнити свою територію від російської окупації, то вони повинні це зробити цього року. В іншому випадку, є загроза, що підтримка Заходу зменшиться. Існує також небезпека, що Путін побачить, що час на його боці, тому дуже важливо, щоб українці дійсно здійснили наступ ефективно в потрібний час», — розповів Даннат.

Водночас він зазначив, що російська армія внаслідок українського контрнаступу може розвалитися.

«Якщо по росіянах буде завдано рішучих ударів, існує ймовірність того, що російський військовий дух може дати тріщину, і армія РФ може розвалитися так, як ми бачили навколо Харкова у вересні минулого року», — сказав Даннат, який очолював британський генштаб у 2006 — 2009 роках.