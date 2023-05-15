Британія передасть Україні сотні ударних дронів дальньої дії

Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що Ріші Сунак оголосить про передачу сотень ракет протиповітряної оборони та безпілотників 15 травня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги міститиме сотні ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км.

На Даунінг-стріт заявили, що ця зброя «буде доставлена протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває».

Крім цього, очікується, що Сунак обговорить із Зеленським, яка подальша підтримка потрібна Україні в найближчі місяці, коли вона готується до активізації бойових дій у війні з РФ.