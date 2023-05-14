Зеленський відреагував на інформацію щодо його бажання окупувати російські села

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію Washington Post щодо планів України окупувати російські села, заявивши, що він «нікуди не проникає».

Про це розповів Зеленський під час пресконференції з канцлером Олафом Шольцем у Німеччині

Журналіст запитав, чи відповідає дійсності повідомлення, що Україна планує проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції у війні.

Пряма мова Зеленського: «Що стосується «проникнення»…

Я, як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно, і нікуди не проникаю».

Згідно з таємними документами американської розвідки, президент Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід «Дружба».