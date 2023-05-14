Зеленський та Папа Франциск домовилися допомагати цивільним жертвам російського вторгнення

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Vatikan news.

«Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення», — каже Vatikan News.

«Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором», — зазначив Зеленський.

Президент також поінформував Папу про Формулу миру, яку він вважає єдиним ефективним алгоритмом досягнення справедливого миру, і запропонував долучитися до її реалізації.

Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки — символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.

За інформацією італійського суспільного мовника Rai, їхня бесіда тривала 40 хвилин.