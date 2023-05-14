У Кліщівці під Бахмутом ЗСУ ліквідували командира російської бригади та начальника штабу

Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко та полковник Анатолій Штефан.
Зазначено, що мало місце вогневе ураження командного пункту росіян.
«Є дані, що під Бахмутом ЗСУ знищили командира російської 4 ОМСБр та начальника штабу», — написав Гончаренко.
Він також додав, що заступнику командира вдалося вижити, але його стан важкий.
Анатолій Штефан розповів, що у Кліщівці ліквідувати також вдалося частину особового складу — втрати склали до 20 людей. Кількість втраченої техніки встановлюється.
«Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих: заступнику командувача 2АК з МПЗ полковник «Т», командир 4 ОМСбр полковник «М», начальник штабу 4 ОМСбр полковник «М», заступник командира 4 ОМСбр, полковник «Я» — 300, але надія на демобілізацію велика», — написав Штефан.
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