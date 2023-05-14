У ISW проаналізували, якими для РФ будуть наслідки появи в України далекобійних ракет

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що російські джерела та міноборони РФ стверджують, що 12 та 13 травня ЗСУ завдали ударів по тилу росіян на тимчасово окупованій території Луганщини британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Це викликало занепокоєння росіян щодо потенційних можливостей України вражати цілі у тилу РФ.

Водночас один з російський військових блогерів стверджував, що крилата ракета Storm Shadow завдала б більшої шкоди, а окупаційна влада Луганщини заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами «Грім-2».

В ISW наголосили, що не мають візуального підтвердження, що українські сили використовували саме крилаті ракети Storm Shadow.

Загалом останні удари далекобійною зброєю свідчить про те, що ЗСУ відтепер здатні вражати аеродроми і центри дислокації та матеріально-технічного забезпечення в районах, які раніше вважалися абсолютно безпечними.

Ефект від цього порівнюваний з літом 2022 року, коли українські військові почали використовувати РСЗВ HIMARS для ураження російських позицій в Херсонській області. Схожим чином діє й пропаганда РФ, яка й цього разу намагається применшити вплив, який можуть мати далекобійна зброя на перебіг подій на полі бою.