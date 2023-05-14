У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки

Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 13 травня у Брянській області були збиті силами ППО три вертольоти, а не два, як повідомлялося раніше.

За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

За словами Ігната, російські літаки та гелікоптери «нарвалися на неприємності».

Він уточнив, що ця повітряна техніка вилітала на бойове завдання на фронт.

У суботу 13 травня в один час почали з’являтися різні дані про падіння то одного гелікоптера, то двох, то літака.

Спершу російські пропагандисти розповідали, що гелікоптер впав через загоряння двигуна, замовчуючи про його збиття та вибух перед пожежею.