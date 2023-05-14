Польща отримає перші РСЗВ Himars 15 травня

Про це він заявив у неділю, виступаючи на з’їзді правлячої партії «Право і справедливість», повідомляє видання Business Insider.

Блащак сказав, що закуплена польськими військовими протиракетна система Patriot вже в Польщі, а перші американські пускові установки HIMARS прибудуть до країни 15 травня.

«Замовлення для польської армії є найбільшим в історії. У 2018 році ми підписали контракт на ЗРК Patriot і вже підписали контракт. Перші ж пускові установки HIMARS прибудуть до Польщі завтра», — заявив міністр.

Міністр оборони Польщі наголосив, що країна матиме найпотужнішу армію Європи через кілька років