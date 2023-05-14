ISW: Українські війська звільнили у районі Бахмута 16,85 кв. км

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що українські війська продовжують контратакувати в районі Бахмута на тлі заяв про свої подальші здобутки на південному заході від міста.

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 13 травня заявив, що українські сили просуваються на невизначених районах фронту, а Генштаб повідомив, що наразі українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що за три дні контрударів українські війська звільнили 17,3 кв. км території на бахмутському напрямку.

За даними ISW станом на 13 травня, під час останніх контратак українські війська звільнили у районі Бахмута 16,85 кв. км.

Водночас засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин 12 травня заявив, що розмови про тактичне виведення російських військ є нісенітницею, оскільки вони продовжують залишати свої позиції в невизначених місцях.

Крім цього, один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська встановили нові позиції на околиці Курдюмівки за 14 км на південний захід від Бахмута і відтіснили росіян за каналом Сіверський Донець — Донбас.

Також він стверджує, що ЗСУ просунулися в бік Кліщіївки за 7 км на південний захід від Бахмута з напрямку Предтечиного, що за 16 км від міста.

Проте, в ISW наголосили, що станом на 13 травня наразі не мають візуального підтвердження цих українських досягнень.