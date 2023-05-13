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Британська розвідка підтвердила хаотичний відступ одного з підрозділів РФ під Бахмутом РФ вночі атакувала Україну безпілотниками, ППО знищила 17 з 21 дрона » Втрати РФ в Україні перевищили 198 тис. осіб загиблими Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 198 260 російських військових Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 198260 (+590 за добу) Танків ‒ 3751 (+6) одиниць Бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) Артилерійських систем – 3095 (+27) РСЗВ – 561 (+2) Засоби ППО ‒ 314 (+2) Літаків – 308 (+0) Гелікоптерів – 294 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29) Крилаті ракети ‒ 970 (+0) Кораблі /катери ‒ 18 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) Спеціальна техніка ‒ 402 (+9)