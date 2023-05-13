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Втрати РФ в Україні перевищили 198 тис. осіб загиблими

втрати РФ
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 198 260 російських військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 198260 (+590 за добу)

Танків ‒ 3751 (+6) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12)

Артилерійських систем – 3095 (+27)

РСЗВ – 561 (+2)

Засоби ППО ‒ 314 (+2)

Літаків – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29)

Крилаті ракети ‒ 970 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15)

Спеціальна техніка ‒ 402 (+9)

13 мая, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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