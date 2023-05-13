Втрати РФ в Україні перевищили 198 тис. осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 198260 (+590 за добу)
Танків ‒ 3751 (+6) одиниць
Бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12)
Артилерійських систем – 3095 (+27)
РСЗВ – 561 (+2)
Засоби ППО ‒ 314 (+2)
Літаків – 308 (+0)
Гелікоптерів – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29)
Крилаті ракети ‒ 970 (+0)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15)
Спеціальна техніка ‒ 402 (+9)
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