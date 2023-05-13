Росія намагалася знищити систему Patriot «Кинджалом», який збили під Києвом

Минулого тижня Росія спробувала знищити американську систему ППО Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети «Кинджал».

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Російська атака виявилася невдалою, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, сказали чиновники, що ознаменувало перше успішне застосування Україною передової системи ППО всього за кілька тижнів після її прибуття в країну.

Один із чиновників заявив, що українські військові випустили кілька ракет із системи Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися використовувати нову систему.

Американські чиновники вважають, що росіяни вловили сигнали від системи Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету «Кинджал».

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого.

Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з’ясувати її місце розташування. І на відміну від деяких менш далекобійних систем ППО, наданих Україні, які є мобільними і складнішими для ураження, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам із часом визначити її місце розташування.