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Британська розвідка підтвердила хаотичний відступ одного з підрозділів РФ під Бахмутом

Про це пише міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, ймовірно, хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські сили повернули собі щонайменше 1 км території.

Цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас, який позначає лінію фронту в цій  частині сектора.

«72 бригада є частиною 3-го російського армійського корпусу, формування, створеного восени 2023 року, яке переслідували звинувачення в поганому моральному стані та обмеженій боєздатності. Його розгортання в такому складному та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів», — підсумували у розвідці Британії.

13 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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