Українські війська почали підготовчі операції для контрнаступу

Українські війська розпочали операції з «формування» напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомили CNN американський військовий посадовець і ще один західний урядовець, які обіймають високі посади, пише «Європейська правда».

«Формування» включає нанесення ударів по таких цілях, як склади зброї, командні центри, бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил наступу. Це стандартна тактика, яку застосовують перед великими об’єднаними операціями, зазначає телеканал.

Коли Україна розпочинала контрнаступ наприкінці минулого літа в південній і північно-східній частинах країни, йому так само передували повітряні атаки з метою підготовки поля бою.

За словами американського військового, який обіймає високу посаду, ці операції з «формування» поля бою можуть тривати протягом багатьох днів перед основною частиною будь-якого запланованого українського наступу.

Операції з «формування» також можуть бути спрямовані на те, щоб збити ворога з пантелику.