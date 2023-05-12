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У Маріуполі розбили погруддя Леніна, яке встановили окупанти

окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста — пресслужба Маріупольської міської ради

 Йдеться про погруддя російського вождя, встановлене на алеї Міського саду на початку 2023 року.

12 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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