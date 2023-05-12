резидент підписав план реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС Космолот-казино в Украине » У Маріуполі розбили погруддя Леніна, яке встановили окупанти окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста — пресслужба Маріупольської міської ради Йдеться про погруддя російського вождя, встановлене на алеї Міського саду на початку 2023 року.