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РФ втратила 750 військових за добу

ЗСУ знищили втрати РФ
За весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 197 670 солдатів, 2636 безпілотників і 3745 танків

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб
  • танків ‒ 3745 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8)
  • артилерійських систем – 3068 (+15)
  • РСЗВ – 559 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 312 (+2)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 970 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12)
  • спеціальної техніки ‒ 393 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

12 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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