РФ втратила 750 військових за добу

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб
- танків ‒ 3745 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8)
- артилерійських систем – 3068 (+15)
- РСЗВ – 559 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 312 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9)
- крилатих ракет ‒ 970 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 393 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
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