Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск «Исламского джихада» и его заместителя Ракета Storm Shadow здатна проходити ППО противника, — військовий експерт » РФ втратила 750 військових за добу За весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 197 670 солдатів, 2636 безпілотників і 3745 танків Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб

танків ‒ 3745 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8)

артилерійських систем – 3068 (+15)

РСЗВ – 559 (+2) од.

засобів ППО ‒ 312 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9)

крилатих ракет ‒ 970 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12)

спеціальної техніки ‒ 393 (+2) Остаточні дані уточнюються.