Прогноз погоди на вихідні 13–14 травня: тепло, на яке ми зачекались

За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів України погода на вихідних нарешті потішить комфортним теплом, хоча сонце може рідко з’являтися з-за хмар.

Погода в суботу 13 травня

Увесь день на більшій частині території країни буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозами. Тож, можете сміливо планувати будь-які справи та відпочинок на природі. Якщо досі не були в місцевому ботанічному саду і не вдихали на повні груди п’янкий аромат бузку — не проґавте час!

На півдні, сході, півночі, в Києві та в центрі країни повітря прогріється до +20…+22 °С. У західних регіонах та в Криму термометри покажуть +16…+18 °С.

Погода в неділю 14 травня

Тиждень закінчиться хмарною погодою без опадів у всій країні. У неділю у світі відзначатимуть День матері, тому радимо вже зараз замовити мамині улюблені квіти!

Недільна погода сприятиме святковому настрою. Так, у південних, східних, центральних та північних областях очікується +23…+25 °С. Якщо збираєтеся довго бути на вулиці, не забудьте нанести на обличчя засіб із SPF. У західних та північно-західних областях середня денна температура становитиме +19…+21 °С.

Погода у понеділок 15 травня

Тиждень розпочнеться з дощової та похмурої погоди на Сумщині, Чернігівщині, в усіх східних областях та на Закарпатті. На заході, а також у Харківській, Луганській та Сумській областях температура повітря становитиме +18…+21 °С. На решті території погода на початку тижня відповідатиме травневій кліматичній нормі — +22…+24 °С.

Алергени поряд

Висока концентрація березового пилку в повітрі поки що зберігається в усіх регіонах. Якщо ви схильні до алергії, вихідні краще провести далеко від парків та зелених зон, а після прогулянки обов’язково скористайтеся сольовим розчином для носа.

Народні прикмети та вірування

Слов’яни вірили, що після Якова, 13 травня, мало наступити довгоочікуване літнє тепло. Хорошою прикметою вважалося спостерігати в цей день світанок і захід сонця, а ось збори в дорогу та поїздки завжди переносили на іншу дату. Безхмарне небо зранку віщувало тепле ясне літо, зоряне небо вночі — часті літні дощі.