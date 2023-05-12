Постачали до Росії комплектуючі для ЗРК С-300: СБУ викрила “ділків” у Полтавській області, серед них місцевий підприємець

Служба безпеки заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів критичного експорту, до організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

Серед “замовників” товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту РФ.

Також ділки контактували з московським підприємством “НПП Торий”, яке виготовляє комплектувальні для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу, звідти “посилки” переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури у РФ.

Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено документи із доказами злочинних дій, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ та бойові припаси до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність, а директору підприємства ще додатково – за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.