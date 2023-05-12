ПАР передала Росії зброю та боєприпаси для війни проти України

Про це пише News24.

«США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна», — сказав дипломат.

«Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонстаун із 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно в Саймонстаун, коли воно поверталося до Росії», — додав він.

Бріджіті сказав журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, посол сказав, що готовий поставити на це своє життя.