Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск «Исламского джихада» и его заместителя

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что в результате удара по Сектору Газа, кроме двух высокопоставленных деятелей «Исламского джихада», погибли два человека. Также погибли четыре женщины и шестеро детей.

Агентство пишет, что операцию по ликвидации боевиков провели после того, как выпущенные из сектора Газа ракеты убили мирного жителя Израиля. Кроме того, подчеркивают, что после этой операции количество ликвидированных высокопоставленных деятелей Исламского джихада возросло до пяти со вторника.

«Мы находимся в разгаре кампании, как наступательной, так и оборонной», — подчеркнул премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.