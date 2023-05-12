Der Untergang (2004) — що подивитись на вихідних

Шановні любителі кіно. Сьогодні перед вихідними наш Катрусин кінозал пропонує фільм, який можливо дехто з вас бачив.

Напередодні українського контрнаступу на російські загарбниціькі віська було б актиально передивитися чудовий фільм Олівера Хіршбігеля «Der untergang» — в нас його чомусь перекладають як «Бункер», але оригінальний переклад — «Загибель» або «Катастрофа».

В данному випадку мається на увазі повна катастрофа нації, яка занурившись у фальшиву пропаганду та ідеологію намагалася знищити цілі народи, але була майже повністю винищена сама.

Я про Третій Рейх.

Якщо ви, дивлячись цей фільм замість Гітлера поставите Путіна, а замість Браун — Кабаєву, то нічого не зміниться. Це — сьогодення. Ідеологія путінізму від німецького націонал-соціалізму нічим не відрізняється.

І я вірю, кінець буде схожим.

Фільм напрочуд документально відтворює останні дні життя Гітлера, його оточення та берлінців.

Не дивно — в основі сценарію фільму спогади особистої стенографістки Гітлера.

Ідеології фашизму та шовінізму завжди призводять до відомого результату- массової загибелі людей, та державної катастрофи.

Фільму даю оцінку 10/10.

Перегляд для дітей від 12+ у супроводі батьків.

Зло буде покарано. Україна переможе!

Віталій Рождаєв