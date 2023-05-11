ЗСУ за добу ліквідували 610 російських військових

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 196 920 (+610) осіб
- танків ‒ 3740 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12)
- артилерійських систем – 3053 (+14)
- РСЗВ – 557 (+2)
- засобів ППО ‒ 310 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3)
- крилатих ракет ‒ 970 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 391 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
Українські воїни 10 травня відбили 39 атак, а також уразили станцію РЕБ, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції й ЗРК росіян.
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