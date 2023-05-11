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ЗСУ за добу ліквідували 610 російських військових

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 11.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 196 920 (+610) осіб
  • танків ‒ 3740 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12)
  • артилерійських систем – 3053 (+14)
  • РСЗВ – 557 (+2)
  • засобів ППО ‒ 310 (+2)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 970 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 391 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

Українські воїни 10 травня відбили 39 атак, а також уразили станцію РЕБ, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції й ЗРК росіян.

11 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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