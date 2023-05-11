За три дні загарбники «евакуювали» близько 300 жителів тимчасово окупованих територій Запоріжжя У Швеції стався вибух на заводі із виробництва боєприпасів » ЗСУ за добу ліквідували 610 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратили 196 920 солдатів, 3740 танків та 2627 безпілотників Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 196 920 (+610) осіб

танків ‒ 3740 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12)

артилерійських систем – 3053 (+14)

РСЗВ – 557 (+2)

засобів ППО ‒ 310 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3)

крилатих ракет ‒ 970 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10)

спеціальної техніки ‒ 391 (+2) Остаточні дані уточнюються. Українські воїни 10 травня відбили 39 атак, а також уразили станцію РЕБ, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції й ЗРК росіян.