Зеленський заявив, що Україні треба почекати з контрнаступом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти Росії, оскільки військові все ще потребують обіцяної західної допомоги. Про це він заявив в інтерв’ю BBC News

«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу».

Зеленський назвав бойові бригади, які навчалися зокрема країнами НАТО, «готовими», але сказав, що армія все ще потребує «деяких речей», в тому числі бронетехніки, яка «прибуває партіями».

Повідомляється, що протягом останніх тижнів українська влада намагалася зменшити очікування прориву, як публічно, так і в приватних розмовах.

Високопоставлений урядовець на умовах анонімності, заявив, що лідери України «розуміють, що їм потрібен успіх», але цей наступ не слід розглядати як «срібну кулю» у війні.

Зеленський також висловив упевненість, що українські військові зможуть просунутися вперед, попередивши про ризики «замороженого конфлікту», на який, за його словами, «розраховує Росія».