Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением

Британия отправила Украине некоторое количество крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск, сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Она имеет дальность стрельбы более 250 км, или 155 миль, что чуть меньше 185-мильной дальности американских армейских тактических ракетных систем класса «земля-земля» или ATACMS, о поставках которых Украина давно просила.

Критически важно, что у «Штормовой тени» достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины. Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России. Вероятно несколько ракет уже атаковали базы росcийских захватчиков в Крыму.

Ракета «меняет правила игры с точки зрения дальности», заявил CNN высокопоставленный военный представитель США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. Как сообщает CNN, в настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США, для Украины составляет около 90 километров.

Развертывание ракет происходит в то время, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление, направленное на отвоевание удерживаемой Кремлем территории в восточной и южной частях страны.

https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/uk-storm-shadow-cruise-missiles-ukraine/index.html