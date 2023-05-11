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Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением

Британия отправила Украине некоторое количество крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск, сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.

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Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Она имеет дальность стрельбы более 250 км, или 155 миль, что чуть меньше 185-мильной дальности американских армейских тактических ракетных систем класса «земля-земля» или ATACMS, о поставках которых Украина давно просила.

Критически важно, что у «Штормовой тени» достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины. Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России. Вероятно несколько ракет уже атаковали базы росcийских захватчиков в Крыму.

Развертывание ракет происходит в то время, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление, направленное на отвоевание удерживаемой Кремлем территории в восточной и южной частях страны.

https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/uk-storm-shadow-cruise-missiles-ukraine/index.html

11 мая, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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