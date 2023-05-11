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Трамп відмовився назвати Путіна військовим злочинцем

Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

Експрезидент США Дональд Трамп відмовився назвати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки, за його словами, це могло би зашкодити переговорам з РФ. Процезаявив Трамп під час дебатів на CNN

На запитання, чи вважає Трамп російського президента воєнним злочинцем, він заявив: «Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення».

«Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу (завершити війну – ред.)», – пояснив Трамп свою позицію.

Колишній президент США вважає, що звинувачення проти Путіна мають обговорюватися «пізніше».

Трамп назвав російського диктатора «дуже розумним» і «дуже хитрим». При цьому він вважає, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну.

«Його помилка полягала в тому, що він вторгся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом», – додав він.

11 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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