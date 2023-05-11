Щоб дати відсіч Росії, Україні треба арсенал на понад 30 млрд доларів – Bloomberg

Україні потрібно більше, ніж арсенал вартістю 30 мільярдів доларів, щоб завдати удару Росії і деокупувати свої території — Bloomberg

«Озброєна зброєю вартістю понад 30 мільярдів доларів, щойно наданим союзниками, Україна готується до контрнаступу, який може підштовхнути Росію до завершення війни або показати, що жодна зі сторін не має достатньої вогневої потужності для того, щоб скористатися перевагою…

Щоб досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію, без переваги в повітрі, для якої мало хто з військових у світі має необхідну підготовку.

Це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, бойових інженерів і протиповітряної оборони, щоб максимізувати вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншого озброєння, яке Україна отримала з грудня.

Українське командування применшило очікування і неодноразово закликало надати більше озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони і ракети дальнього радіусу дії».

У виданні зазначають, що якщо Україна зможе досягти лише незначних успіхів, подібних до тих, яких російські війська домоглися навколо Бахмута, це може призвести до чергового зимового тупика і посилення тиску на Київ з метою змусити його відмовитися від повернення захоплених територій в рамках угоди про припинення вогню.