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РФ атакувала населені пункти Запоріжжя касетними снарядами та іншим озброєнням

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначено, що після 70 обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. 60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА.

Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

10 травня о 22:05 окупанти масовано обстріляли Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них — працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі — три чоловіки та дві жінки.

Також перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби.

  • За добу, 9 травня, армія РФ завдала 107 ударів по містах та селах Запорізької області. Зафіксовано 93 артобстріли, десять — з РСЗВ, три атаки БПЛА та авіаудар.
11 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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