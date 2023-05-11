РФ атакувала населені пункти Запоріжжя касетними снарядами та іншим озброєнням

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначено, що після 70 обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. 60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА.

Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

10 травня о 22:05 окупанти масовано обстріляли Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них — працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі — три чоловіки та дві жінки.

Також перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби.