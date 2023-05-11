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Прем’єрка Фінляндії Марін оголосила про розлучення

Санна Марін та Маркус Ряйккенен
Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила, що розлучається з чоловіком Маркусом Ряйккененом

Про це повідомляє Yle.

«Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років спільного життя та за нашу улюблену доньку», — написала Марін в Instagram.

Вона запевнила, що вони з колишнім чоловіком залишаються найкращими друзями та люблячими батьками.

Санна Марін та Маркус Ряйккенен, який є бізнесменом та колишнім футболістом (грав за «Тампере»), познайомилися, коли їм було по 18 років, а одружилися у серпні 2020 року.

Уряд Марін пішов у відставку в квітні через обрання нового парламенту Фінляндії та виконуватиме функції тимчасового кабінету міністрів до моменту затвердження його нового складу.

11 мая, 2023 | Category: Мир, Новости

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