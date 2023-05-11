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Польща передала Україні ще 4 винищувачі МіГ-29: загалом надано вже 14 літаків

МіГ-29 ВПС Польщі
У березні Польща та Словаччина погодились передати Україні свої винищувачі МіГ-29 – на цей час надано вже 27 літаків

Про нову партію літаків для України повідомили у постійному представництві Польщі в ЄС у Twitter.

«Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29», — йдеться в повідомленні.

Загалом Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

11 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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