Прем’єрка Фінляндії Марін оголосила про розлучення Стоит ли играть в казино без верификации в Украине » Мер Одеси Труханов спростував чутки про втечу до Росії Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеоролик, щоб спростувати чутки про втечу до Росії Відео з’явилось на офіційному телеграм-каналі Одеси. «Працюємо заради нашого міста. І мені шкода сьогодні почути, що в соцмережах розповсюджується інформація, що я начебто кудись поїхав. Я вважаю, що має бути проведено розслідування, хто поширив цю інформацію у соціальних мережах. Це зроблено під час війни з метою дестабілізувати ситуацію в місті. Це зроблено нашими ворогами. Я вважаю, що ми всі маємо працювати разом на Перемогу», — каже мер Одеси Геннадій Труханов. За мера Одеси Геннадія Труханова, взятого під варту напередодні, внесли понад 13 млн грн застави, тож він вийшов із СІЗО.