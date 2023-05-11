Ліцензійні казино в Україні: хто пропонує легальні розваги

Можливість відвідати казино онлайн в будь-якому зручному місці та в будь-який час оцінили всі. Причому після легалізації в Україні – це робити стало не лише комфортно, але і вигідно, адже не доводиться придумувати як виводити кошти. Онлайн казино з ліцензією – це заклади, які гарантують захист ваших інтересів та в отриманні виграшу. Причин грати в легальних українських закладах, насправді значно більше, зараз в цьому розберемося.

Ліцензійні казино України: офіційні дані

Ліцензійні казино України – це заклади, які отримали дозвіл на діяльність за встановленим законом механізмом. Вони пропонують сертифіковані автомати, гра ведеться на гривні, до використання сайту допускаються особи старше 21 року. Грати можна на гроші лише після створення профілю та заведення персонального рахунку. З кожного виводу, який рахується прибутком гравця відраховуються податки в розмірі 19,5%. Також казино на отримання ліцензії сплачують в бюджет кошти. Строк дії такого дозволу – 5 років.

Отже, сьогодні, згідно з даними Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в Україні працюють такі ліцензійні онлайн казино:

Космолот

First

Vulkan Casino

Favbet

PinUp

Slotoking

Vbet

ChampionCasino

Pointloto

SuperGra

Більшість цих ігрових клубів отримали ліцензію в 2021-2022 роках. Насправді, дозвіл мало більше казино, однак деякі з них вже встигли втратити його, відповідні дані зазначені на сайті КРАІЛ.

Переваги гри в легальному українському казино

Ліцензійні казино в Україні доступні для кожного, причому тих закладів, які працюють легально, насправді дуже мало, в порівнянні з величезним напливом незаконних. Варто виділити основні переваги ліцензованих, які дійсно виділяють їх з поміж десятків інших. Ось вони:

безпечна гра. Ліцензовані інтернет-казино мають всі передбачені законом дозволи. В ході отримання ліцензії перевіряється буквально все – від того чи сертифіковані автомати до того, наскільки безпечно проводити фінансові операції та надавати персональні дані. Відповідно, якщо казино пройшло всі перевірки, то йому дійсно можна довіряти;

простота проведення фінансових операцій. Дійсно, в українських казино з ліцензією розрахунок відбувається в гривнях – це значно спрощує процес. І якщо всі казино гарантують просте поповнення балансу, причому миттєве, то з виводом, який відбувається без проблем можуть похвалитись не всі. У ліцензованих з цим також все в порядку. Більшість з них пропонує вивід на карти протягом 48 годин, а деякі майже миттєво;

доступність вибору ігрового режиму – на гроші чи на інтерес. Саме вам визначатись, як грати і коли. Навіть після створення профілю залишиться доступ до демо-режимів в тих ігрових автоматах, для яких це взагалі доступно.

Тобто, обираючи ліцензійні казино ви гарантуєте собі не лише цікаві розваги, але і гарантовані виплати в разі виграшу, а також повну безпеку.

Що пропонують ліцензовані казино України

Казино з ліцензією, які сьогодні функціонують в нашій країні пропонують своїм клієнтам чимало зручних можливостей. Наприклад, це зручна та швидка реєстрація. Є стандартні форми, коли потрібно вводити і номер телефону і адресу електронної пошти, також знадобиться пароль. Інші казино надають можливість вибору: створити профіль з використанням номеру телефону чи адреси електронної пошти. В цьому разі, додатково запитується пароль. Інколи реєстрація здійснюється через соціальні мережі чи навіть в один клік. І в одному, і в іншому випадку потрібно мінімум дій від відвідувача.

Також представлено чимало цікавих бонусів. На заохочення можуть розраховувати новачки – для них є цілий пакет стимулів. Це зазвичай гроші на рахунок – процент від поповнення балансу та фріспіни. Додаткові бонусні програми – для постійних відвідувачів, для хайроллерів. Надаються призи в честь дня народження, при досягненні певного рівня за умовами програми лояльності, тощо. Крім того, регулярно проводяться турніри, в яких можуть брати участь зареєстровані клієнти.