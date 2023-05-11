Британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow

Про це пише BBC.
Велика Британія підтвердила, що постачає Україні ракети великої дальності, які вона запросила для боротьби із російськими військами.
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря.
З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу «земля-земля» (ATACMS).
За даними ЗМІ, Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не у бік Росії.
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