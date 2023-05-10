ЗСУ розгромили кілька рот росіян, захопили ворога в полон і знищили техніку, зокрема вагнерівців

Про це заявив

«У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації (йдеться про 72-гу окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, — ред.), фактично повністю знищено 6-ту і 8-му роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених», — розповів перший командир «Азову».

Український військовий зауважив, що так званий 3-й штурмовий загін приватної військової компанії Вагнера зазнав великих втрат.

Наступальні дії вели в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м: «Уся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ».

Білецький подякував бійцям 3-ї окремої штурмової бригади.

«Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вами. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух», — наголосив військовий.

Пресслужба 3 ОШБр уточнила, що бій відбувався під Бахмутом на Донеччині. Знищено 500 росіян.

«За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на пів шляху до попередньо згаданих. Серед усіх них є і вагнерівці», — пишуть у відомстві й додають, що у полон захоплено щонайменше п’ятьох ворогів.

Ліквідовано декілька складів боєприпасів противника, міномети та бронемашини.