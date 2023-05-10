Залужний не зміг долучитися до зустрічі Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.

«Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. Росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50 держав по усьому світу», — каже адмірал.

Бауер розповів, що 9 травня отримав лист від українського Головнокомандувача Валерія Залужного

«Його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання українським захисникам. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», — додав голова Військового комітету.

Водночас члени комітету заслухають інформацію від представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Адмірал привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі він зможе сказати ці ж слова очільнику оборони Швеції, який теж присутній на зустрічі.