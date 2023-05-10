Влада Австралії просить людей відстрілювати кенгуру, аби вони не померли від голоду

Про це AFP розповіла еколог Кетрін Мозебі.

Для людей за межами країни кенгуру є символом австралійської дикої природи, але на батьківщині ця тварина є серйозною екологічною проблемою, пише видання.

Стада сумчатих можуть швидко очистити цілі поля. Але й тоді їм може забракнути харчів.

«Під час останньої посухи в деяких районах загинуло від 80 до 90 відсотків популяції кенгуру. Вони голодують. Вони ходять у громадські вбиральні і їдять туалетний папір», — розповіла Мозебі.

Єдиний спосіб урятувати тварину від страшної смерті – застрелити її і здобути її м’ясо, зазначила еколог.

Експерти вважають, що Австралія перебуває на порозі нового кенгурячого бебі-буму, тому потрібен масовий відстріл тварин за винятком тих видів, які перебувають під загрозою зникнення.