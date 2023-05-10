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ISW повідомив, що хоче показати Росія останньою серією ракетних ударів Окупанти «евакуюють» сім’ї працівників ЗАЕС до Ростовської області РФ, — Генштаб » Сили оборони «відмінусували» ще 690 загарбників За минулу добу українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки, 6 дронів ,18 ББМ та іншу техніку ворога — дані Генштабу ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3736 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,

артилерійських систем – 3039 (+8) од,

РСЗВ – 555 (+1) од,

засобів ППО ‒ 308 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),

крилатих ракет ‒ 970 (+15),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 389 (+1). «Дані уточнюються», – додають у штабі.