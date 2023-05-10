Сили оборони «відмінусували» ще 690 загарбників

За минулу добу українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки, 6 дронів ,18 ББМ та іншу техніку ворога — дані Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилатих ракет ‒ 970 (+15),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 389 (+1).
«Дані уточнюються», – додають у штабі.
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