Президентка Грузії про російський безвіз та авіарейси: Це провокація

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви «черговою російською провокацією».

Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

У правлячій партії «Грузинська мрія» ще не відреагували на рішення Москви.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіаресів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року – після подій, відомих як «ніч Гаврилова».