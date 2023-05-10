Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, — NYT

Про це повідомляє видання The New York Times

«Вперше за багато років площу перетнув лише один радянський танк Т-34, який очолював значно коротший, ніж зазвичай, ряд бронетехніки, систем ППО та МБР. Було небагато військ, які завжди марширували у ретельно виставлених строях. Також у Москві не побачили жодного прольоту військово-повітряних сил», — пише NYT

У виданні вважають, що РФ має масштабні проблеми у забезпеченні військ, які беруть участь у вторгненні в Україну

«Ймовірно, скорочений парад стосується проблем Росії з поповненням її військ у боротьбі проти України, особливо в умовах, коли Київ готується до очікуваної контратаки, спрямованої на прорив укріпленої оборонної лінії Москви», — зазначили у виданні.