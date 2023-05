Британська розвідка пояснила, чому на параді в Москві було так мало бронетехніки БРОНЕАВТОМОБІЛІ Z-STS «АХМАТ» І АМН-590951 «СПАРТАК» НА ПАРАДІ-2023 У МОСКВІ, ФОТО ТАСС Британська військова розвідка припускає, що Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни. Джерело: звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 10 травня Дослівно: «9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні». Деталі: За повідомленнями, у параді взяли участь понад 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів. Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції. Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини. Дослівно: «Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями». ВІДЕО ДНЯ Play Video Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/TKmTuwDqhR 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8toJrjKqk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2023 Цьому передувало: 9 травня ТАСС повідомляв, що «новітні бронеавтомобілі З-СТС «Ахмат» і АМН-590951 «Спартак» вийшли на Червону площу в Москві під час параду на честь 78-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні… після танків Т-34″, хоча танк був помічений лише один. Військову авіацію на параді в Москві не показували вже другий рік поспіль. Передісторія: Попри запеклі бої та величезні втрати у війні проти України російський диктатор Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки в ньому участі не брали, як і в 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни. Під час своєї промови на параді Путін збрехав, що для Росії немає ворожих країн, і що вона хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але визнав, що найважливішою його справою зараз є війна в Україні. За повідомленням ТАСС, 9 травня «понад 12 тисяч феєрверків прикрасили небо Москви на честь Дня Перемоги». Попри війну цього року на парад Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії. МЗС України вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському «параді перемоги» в Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком. Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал «УП. Стрічка» ТЕМИ: РОСІЯПАРАДЗБРОЯРОЗВІДКА РЕКЛАМА: Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування ГОЛОВНЕ СЬОГОДНІ Британська розвідка пояснила, чому на параді в Москві було так мало бронетехніки ISW повідомив, що хоче показати Росія останньою серією ракетних ударів Стали відомі результати першого півфіналу Євробачення-2023 Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський «Кинджал» із ЗРК Patriot Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних ФОТОПід Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP УСІ НОВИНИ… Пригожин не вивів «вагнерівців»

