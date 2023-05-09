Велика Британія готується дати Україні ракети дальнього радіусу дії

Велика Британія, ймовірно, готова відправити Києву ракети дальнього радіусу дії. Про це пише Washington Post з посиланням на повідомлення про закупівлі, розміщене Міжнародним фондом для України 2 травня

Повідомляється, що в цьому документі Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило «висловити зацікавленість» у наданні ударних засобів із дальністю дії до 300 кілометрів. У повідомленні було прохання відповісти протягом 3 днів.

Видання з посиланням на британського чиновника пише, що остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси. Також повідомляється, що запитувані характеристики відповідають крилатим ракетам повітряного базування Storm Shadow.

Washington Post нагадує, що Україна вже давно просить західні країни надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити перебіг війни, давши змогу українським військам вразити російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і пального в глибині Криму і на тимчасово окупованій території на сході України.

Видання зазначає: оскільки Київ готується розпочати великий контрнаступ уже в найближчі кілька тижнів, то можливість завдавати ударів далеко за лінією фронту допоможе розчистити шлях для наземного наступу танків і піхоти.

Повідомляється, що Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва. Такі ракети можуть досягати російської території. Київ при цьому обіцяє Заходу не застосовувати донорську зброю для ударів по Росії.