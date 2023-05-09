США перекинули винищувачі F-22 до Естонії

Сполучені Штати перекинули до Естонії свої винищувачі п’ятого покоління F-22 Rapto
Про це повідомляє бойове командування ВПС США.
Для стримування агресії в Балтійському регіоні в понеділок, 8 травня, на естонську авіабазу Емарі була перекинута бойова авіація США. Літаки прибули з Польщі.
Винищувачі п’ятого покоління США підтримують місію захисту повітряного простору союзників у регіоні.
На початку квітня 12 винищувачів F-22 Raptor були перекинуті зі Сполучених Штатів на базу ВПС Повідз у Польщі для доповнення об’єднаних можливостей протиповітряної та протиракетної оборони НАТО на східному фланзі.
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