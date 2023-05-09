«Робота по виснаженню росіян продовжується»: Гуменюк

Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«В принципі, результат очевидний. 2-3 дні поспіль обстрілів не більше 50 по правому берегу. Це результат нашої роботи — знищення важкої артилерії ворога за два минулі дні (4 одиниці), знищення бронетанкової техніки, за допомогою якої ворог намагався маневрувати підрозділами і перевозити боєприпаси в автівках, три влучання у склади збереження боєприпасів за дві минулі доби. Ми говоримо про те, що наша робота по їх виснаженню триває і має результати», — зазначила вона.

Гуменюк також прокоментувала ситуацію з ворожими човнами на Дніпрі.

«Що стосується пересування на човнах — фактично, водний драйвінг переведений у дайвінг. Вже немає тих човнів, які вони забрали у місцевого населення. Залишилось три-чотири, за якими ми вже спостерігаємо. Як тільки вони будуть в зоні ураження — вони підуть за курсом русского воєнного корабля», — підсумувала речниця.