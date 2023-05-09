Подготовка к замене пластиковых окон

В преддверии большого ремонта, перед владельцем жилья, часто становится вопрос замены стеклопакета. Рынок пластиковых окон насыщен предложениями, в интернете, можно найти сайты такие как bliss.in.ua, где опытные специалисты помогут сделать правильный выбор, осуществив замеры, подобрать фурнитуру и аксессуары. Также стоит обратить внимание на то, занимается ли это предприятие обслуживанием и предоставляет ли гарантию.

Далее попробуем разобраться на что следует обратить внимание при замене стеклопакета и какие аксессуары потребуются в том или ином случае.

Выбираем стеклопакет

Самое сложное при выборе стеклопакета, не ошибиться в производителе. Обычно, очень дешевые окна изготавливаются из некачественного профиля, который в процессе эксплуатации деформируется, что влияет на открытие и закрытие, а также, в редких случаях, герметичность. Определить на глаз, это невозможно, дефекты проявляются через некоторое время после установки. Поэтому не стоит соблазняться на существенно заниженную цену, лучше подобрать средний ценовой сегмент или дорогие, известных производителей.

Также следует обратить внимание на возможность обслуживания и ремонта стеклопакета. Очень часто недобросовестные продавцы продают только изделия не предоставляя гарантии и ремонта после установки. А само обслуживание, периодически необходимо и должно быть доступно, например, замена уплотнителя на окнах в Киеве, не является чем-то сверхъестественным, его производит любая уважающая себя фирма.

Выбирая стеклопакет, следует учитывать моменты, на какую сторону у вас выходят окна, для солнечной понадобятся дополнительные аксессуары и доработки:

ролеты — нужны для солнечной стороны и нижних этажей;

тонировка — спасает от солнца и скрывает от обзора на нижних этажах и домах напротив;

москитная сетка — защищает от проникновения в помещение насекомых.

Также перед установкой пластиковых окон, нужно произвести замеры, так как каждое изделие изготавливается персонально по размеру проема. Малейшие нестыковки либо перекосы, могут повлиять на герметичность, время эксплуатации и качество работы. Не лишним будет задать вопрос о производителе самого стекла, например, в Украине ценится отечественное, в отличии от китайского. Если вы решите затонировать окно, обязательно учитывайте, что в комнате должно быть светло, поэтому не следует отдавать предпочтения глубокому затемнению.