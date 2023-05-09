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Нідерланди обговорюють з США, Британією та Данією передачу Україні F-16

Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16 та веде переговори зі своїми союзниками.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США питання про F-16», – сказав Рютте у перший день свого візиту до Бразилії.

Але, за його словами, спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням гаубиць і танків  в Україну. «Дебати тривають», – додав Рютте.

Рютте сказав, що пояснить президенту Бразилії, чому питання підтримки України є «екзистенціальним» для Нідерландів, Європи і не тільки, оскільки російське вторгнення поставило під загрозу західні цінності.

«Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що це станеться, він не закінчить на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та в усій Європі», – сказав він.

Минулого тижня під час візиту до Нідерландів президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз працює з міжнародними партнерами для передачі Збройним силам винищувачів F-16 і розраховує на позитивний результат.

9 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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