Навколо Києва ППО збила близько 15 російських ракет

Про це передає Київська МВА.

Зазначається, що атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Випущені крилаті ракети, ймовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

«Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється», — йдеться у повідомленні.

У міській адміністрації відзначають, що це п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

«З максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу «Побєдобєсія» — з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення!» — коментують там.

За словами мера столиці Віталія Кличко, в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

Крім того, у Київській області в одному із районів виявили воронку від ворожої атаки.

«Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини проводять огляд», — йдеться у повідомленні начальника ГУ НП в Київській області Андрія Нєбитова.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Станом на 05:56 міська військова адміністрація писала про попередні наслідки роботи ППО над столицею. Зокрема, було збито ворожі ракети. У результаті:

у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір’я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється

у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині

Тривога почала ширитися після 03:30 з Харківської, Запорізької та Полтавської областей. О 04:45 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

А вже о 05:04 у Київській ОВА оголосили про роботу ППО: «Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги». Цю інформацію підтвердили також у Київській міській військовій адміністрації.

Як повідомляв кореспондент Еспресо, близько 05:20 у Києві прогримів потужний вибух. Після цього у КМВА знову наголосили на роботі ППО та необхідності перебувати в укриттях.