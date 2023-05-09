Більше 70% українців вважають, що йти на компроміс з Росією не можна

71,8% громадян України вважають, що війна може припинитись лише у разі перемоги над Росією і компроміси з країною-агресором неможливі — соцопитування «Центру Разумкова» спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами опитування, серед тих, хто дотримується думки, що Майдан був справедливим повстанням народу проти диктатури, 19,1% респондентів відповіли, що с Росією можна йти на компроміси заради припинення війни, але не всі. Лише 3,3% з числа опитаних відповіли, що заради миру треба йти на будь-які компроміси з Росією.

Серед тих, хто не є прихильником Євромайдану, найбільша частка прихильників «миру за будь-яку ціну» з РФ – 17%. 42% серед них також вважають можливими деякі компроміси з державою-агресором, хоч і не всі.

Також 82,2% українців заявили, що згодні з твердженням, що Путін – це Гітлер сьогодення.

Крім того, переважна більшість українців вірить у перемогу України у війні з Росією.

65% з числа опитаних назвали президента Володимира Зеленського політиком, який відіграв важливу роль в обороні країни, головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного такою людиною вважають 47% респондентів.