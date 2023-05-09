Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових

Про це повідомили у вівторок, 9 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3734 (+4)
- бойові броньовані машини ‒ 7257 (+4)
- артилерійські системи – 3031 (+13)
- РСЗВ – 554 (+0)
- засоби ППО ‒ 307 (+1)
- літаки – 308 (+0)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4)
- крилаті ракети ‒ 955 (+8)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5969 (+11)
- спеціальна техніка ‒ 388 (+4)
Дані уточнюються.
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