Навколо Києва ППО збила близько 15 російських ракет Україна отримала від Польщі 10 винищувачів МіГ-29 » Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 195 620 військових, 955 крилатих ракет та 307 засобів протиповітряної оборони Про це повідомили у вівторок, 9 травня, у facebook Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять: особовий склад ‒ близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано

танки ‒ 3734 (+4)

бойові броньовані машини ‒ 7257 (+4)

артилерійські системи – 3031 (+13)

РСЗВ – 554 (+0)

засоби ППО ‒ 307 (+1)

літаки – 308 (+0)

гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4)

крилаті ракети ‒ 955 (+8)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5969 (+11)

спеціальна техніка ‒ 388 (+4) Дані уточнюються.