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Армія РФ за добу втратила в Україні 650 військових

російська техніка
З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 195 620 військових, 955 крилатих ракет та 307 засобів протиповітряної оборони

Про це повідомили у вівторок, 9 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 09.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3734 (+4)
  • бойові броньовані машини ‒ 7257 (+4)
  • артилерійські системи – 3031 (+13)
  • РСЗВ – 554 (+0)
  • засоби ППО ‒ 307 (+1)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 955 (+8)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5969 (+11)
  • спеціальна техніка ‒ 388 (+4)

Дані уточнюються.

9 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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