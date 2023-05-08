ЗМІ дізналися, як у Євросоюзі можуть пришвидшити виробництво зброї на потреби ЗСУ

Європейський парламент може використати прискорену процедуру голосування щодо планів збільшення виробництва зброї та боєприпасів для допомоги Україні вже цього місяця.

Про це, як повідомляє Politico, йдеться у листі голови Європейської народної партії Манфреда Вебера до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Зазначається, що раніше ЄС пообіцяв поставити Україні 1 мільйон снарядів протягом року, але є побоювання, що він може не виконати свою обіцянку та не виготовить необхідну кількість боєприпасів на континенті.

“З огляду на нагальну потребу допомогти Україні поповнити свої запаси боєприпасів, група ЄНП хотіла б попросити про термінову процедуру відповідно до правила 163 регламенту парламенту”, – наголошується у листі Вебера, який потрапив у розпорядження видання.

Також повідомляється, що у березні міністри Європейського Союзу звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету Євросоюзу для нарощування оборонних виробничих потужностей в ЄС для досягнення встановлених цілей.

У виданні нагадують, що минулого тижня Єврокомісія схвалила плани збільшити потужності Євросоюзу з виробництва боєприпасів шляхом вливання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС в європейські заводи з виробництва снарядів для збільшення виробництва зброї – за умови співфінансування близько 500 мільйонів євро з боку країн-членів ЄС та інших джерел.

Законопроєкт, який отримав назву “Акт на підтримку виробництва боєприпасів” (ASAP), має на меті виробництво 1 мільйона боєприпасів протягом одного року.

Однак, як зауважує Politico, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон не став прискорювати розгляд законопроєкту, щоб обійти тривалі процедури парламентських комітетів, сподіваючись, що депутати Європарламенту самі вирішать пришвидшити розгляд.

За даними ЗМІ, депутати Європарламенту обговорюватимуть пропозицію Єврокомісії на пленарному засіданні в понеділок. Вони говоритимуть про те, чи варто прискорювати розгляд законопроєкту.

Однак Вебер хоче, щоб вже у вівторок депутати проголосували за використання процедури прискореного розгляду. При цьому він пропонує, щоб остаточне голосування щодо ухвалення законопроєкту призначили на сесії наприкінці цього місяця.